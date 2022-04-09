Siirt’te şehit polisler anısına 177 fidan toprakla buluşturuldu

Siirt’te Polis Haftası dolayısıyla Polis Özel Harekât Eğitim Atış Poligonu yerleşkesinde şehit polisler anısına fidan dikildi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Polis Haftası dolayısıyla fidan dikimi etkinliğine katıldı. Ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını artırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, kentte şehit olan polisler anısına ve Polis Teşkilatının 177. kuruluş yılı nedeniyle 177 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte, Vali Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri fidanları toprakla buluşturarak, can suyu verdi.

Siirt’te yeşil alanlarının arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalara destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu, gelecek nesillere bırakılacak en güzel mirasın ormanlar olduğunu söyledi

Fidan dikim etkinliğine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Gaffar Gören, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Cangir Bayram, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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