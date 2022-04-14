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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, iftar programında muhtarlarla bir araya geldi.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi ev sahipliğinde Millet Bahçesi’nde düzenlenen iftar yemeğinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Muhtarlar ile bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, muhtarların sorun, talep ve şikayetlerini dinledi.
Muhtarların ramazanı şeriflerini kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, iftar vesilesiyle muhtarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iftar programına katılan muhtarlara teşekkür etti.
İftar programında söz alan muhtarlar ise, bu güne kadar mahallelerine verilen hizmet ve desteklerinden dolayı Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’na teşekkür etti.
İftar programı, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi.

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