Siirt’te hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

Siirt’in Tillo ilçesinde evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tillo ilçesinde muhtelif tarihlerde gerçekleşen evden hırsızlık ve mabetten hırsızlık olayları ile ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldü. İlçe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda konuyu gerçekleştiren Ö.K. ve M.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Ekiplerce yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.

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