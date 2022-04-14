TCCD'den tren rayları etrafında ilaçlama uyarısı

Devlet Demir Yolları, tren rayları etrafında yapılacak zirai ilaçlama nedeniyle Diyarbakır'ın Kurtalan ilçesinde kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşları tren rayları civarından uzak durmaları konusunda uyardı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCCD) tarafından yapılan açıklamada, “Kuruluşumuz bölgesi olan, Narlı Malatya, MalatyaKurtalan, YolçatıTatvan, MalatyaÇetinkaya ve VanKapıköy istasyonları arasında, demiryolu hattının, altyapı ve üstyapı bileşenlerinin kalitesini ve hizmet süresini korumak ve uzatmak, demiryolu trafiğini kontrol etmek için hatta kurulu bulunan elektrikli ve elektronik cihazların çalışmasında oluşabilecek aksaklıkları ve tren trafiğine bağlı yangın tehlikesini önlemek amacıyla 18 Nisan 2022 30 Nisan 2022 tarihleri arasında belirlenen programa göre otla mücadele çerçevesinde kimyasal ilaçlama yapılacaktır. Diyarbakır Kurtalan İstasyonları arası yolların ilaçlaması 22 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Can ve mal emniyeti açısından ilaçlama yapılacak sahalara hayvan sokulmaması büyük bir önem arz etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.