Siirt’te şüpheli şahıs üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

Sağlık çalışanı, tehdit eden hasta yakınıyla böyle uzlaştı

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Siirt kent merkezimde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 1 fişek metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesi 503. sokak üzerinde durdurdukları şüpheli M.K'nın üzerinde 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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