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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te uyuşturucu madde ele geçirildi

İHA

Siirt’te uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir şahısta yapılan üst aramasında eroin maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Hükümet Bulvarı üzerinde durdurulan B.E. isimli şahsın kaba üst araması yapıldı. Aramada daralı ağırlığı 1,17 gram gelen eroin olarak değerlendirilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıs gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Bir çalışmada ise; kent merkezinde Çarşı ve Mahalle bekçileri ekiplerince Kooperatif Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, M.C.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 0,61 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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