Siirt’te trafik kazası: 3 yaralı

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Siirt’te seyir halindeki aracın park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Veysel Karani beldesi karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç, park halindeki araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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