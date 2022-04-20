Siirt'te araç ve balkonlar tozla kaplandı

Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin ikazlarının ardından Siirt’te, Mısır ve Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Siirt’te dünden beri etkili olan toz taşımı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken uzmanlar, toz bulutlarının kenti yarın terk etmesini beklediklerini belirtti. Uzmanlar, bu tarz durumlarda bilhassa astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı, KOAH hastalığı ve kalp hastalığı olan bireylerin önümüzdeki birkaç gün boyunca dışarıya çıkmaması gerektiğinin altını çizdi.

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