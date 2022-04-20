Siirt’te 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Siirt’te uyuşturucu madde kullanma suçundan aranması olan ve hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Siirt Kurtalan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmada, uyuşturucu madde kullanma suçundan aranması olan İ.C. isimli şahıs yakalandı. Ayrıca hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şahsın, adliyedeki işlemleri ardından cezaevine sevk edildiği öğrenildi.

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