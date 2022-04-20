Siirt’te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

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Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında 4 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi Edip Turhan Caddesi üzerinde durdurdukları şüpheli M.E.K.'nin üst aramasında 4 fişek halinde 8,92 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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