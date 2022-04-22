Siirt’te terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı

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Siirt’te terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler amirliğince, Muhammed Kıymaz Caddesi üzerinde durdurulan Ş.A. isimli şahsın, Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranıyor olduğu anlaşılmış olup şahıs gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için terörle mücadele şube müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.

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