Siirt’te 9 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir araçta 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir araçta yapılan aramada 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak, gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

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