Siirt'te örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" projesi çerçevesinde Siirt Tillo İmam Hatip Lisesi ile ortaokul öğrencileri hem okuyor hem de hafızlık eğitimi alıyor.

Projede, örgün eğitime devam eden ve aynı zamanda hafızlık yapmak isteyen lise ve ortaokul öğrencilerin, hafızlık eğitimi ile hafızlık sonrası eğitim öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesinin amaçlandığını belirten yetkililer, aynı zamanda mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesinin de hedefler arasında olduğu ifade edildi.

Yetkililer, "Proje ile öğrencilerin, Kur'anı Kerim'i hıfz etmesi ve ana konularını bilmesi, ahlaki sorumluluklarının bilincinde olması, sene kaybı yaşamadan, örgün eğitimden ve akranlarından uzakta kalmadan bir üst öğrenime hazırlanması bekleniyor. Evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor" denildi.

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