Siirt’te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

İHA

Siirt'te beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt’te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Siirt’te beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, SiirtKurtalan karayolu Kezer Köprüsü yakınlarında seyir halindeki 56 AS 882 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, UMKE ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toz taşınımı nedeniyle Ankara-Siirt seferlerini yapan uçak Batman’a indi
YEREL HABERLER Toz taşınımı nedeniyle Ankara-Siirt seferlerini yapan ...
Siirt'te örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi
YEREL HABERLER Siirt'te örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi
Siirt’te tütünle karışık toz esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te tütünle karışık toz esrar maddesi ele ...
Siirt’te şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Siirt’te şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı
Siirt’te patates tohumu deneme ekimi yapıldı
YEREL HABERLER Siirt’te patates tohumu deneme ekimi yapıldı
Siirt’te 9 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te 9 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.