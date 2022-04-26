Siirt’te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’te beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, SiirtKurtalan karayolu Kezer Köprüsü yakınlarında seyir halindeki 56 AS 882 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, UMKE ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.