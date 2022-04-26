Siirt Üniversitesi Rektörü Şındak, devam eden çalışmaları inceledi

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, beraberindekiler ile birlikte inşaatı devam eden Hayvan Hastanesi ve Küçükbaş Hayvan Sperma Payetleme Merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Yapımı tamamlanmak üzere olan hayvan hastanesini ziyaret eden Şındak ve beraberindekiler projeyi yöneten teknik personelle istişarede bulunup projenin revizyonları ile ilgili talimatlarını iletti. Proje tamamlandığında hayvan hastanesinin uluslararası akreditasyonlara ve Avrupa standartlarına uygun olacağını dile getiren Rektör Şındak, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık olmak üzere, bölge hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlayacağını ayrıca hastanenin; kedi, köpek dışında kanatlı ve çiftlik hayvanları ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisi için önemli bir merkez olacağını söyledi.

Rektör Şındak, “Hastanenin 8 bin 300 metrekare kapalı alan üzerinde 6 ameliyat, radyoloji merkezi, eczane, idari ofis ve muayene odalarından oluşan inşaat çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiği, hastanenin bu yıl faaliyete gireceğini, devam eden iki büyük projenin hayata geçmesiyle üniversitenin cazibe merkezi haline gelecektir” dedi.

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