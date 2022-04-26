Siirt’te firari hükümlü yakalandı

Siirt’te hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Siirt İlamat Ve İnfaz Bürosunca kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan toplamda 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari F.G.'yi yakaladı. İşlemleri tamamlanın F.G., cezaevine teslim edilmek üzere Batman’a sevk edildiği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.