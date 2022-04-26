Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Siirt’te

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt’e geldi.

Havaalanında yapılan karşılamadan sonra Bakan Dönmez, Siirt Valiliğini ziyaret etti.

Valilik'te şeref defterini imzalayan Bakan Dönmez, toplantı salonunda yapılacak olan istişare toplantısına katıldı.

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