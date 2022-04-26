Bakan Dönmez, Siirt'te gençlerle buluştu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt’te gençlerle bir araya geldi.

Siirt Belediyesince hizmete sunulan Millet Bahçesi'ni ziyaret eden Bakan Dönmez, "Siirt Gençlik Buluşması" programına katıldı. Gençlerle bir araya gelen Bakan Dönmez, gençlerin sorun ve taleplerini dinledikten sonra onlara tavsiyede bulundu.

Buluşmaya Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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