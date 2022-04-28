Siirt’te otomobilden çanta çalan hırsız tutuklandı

Siirt kent merkezinde bir aracın içinden çanta çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye çıkartılan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alına bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi 1748. Sokak içerisinde park halinde olan bir aracın içinde bankamatik kartları, ehliyet ve 150 TL parasının içinde olduğu çanta çalındı. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan kamera destekli çalışmalarda konuyu gerçekleştiren şahsın A.A. olduğunu tespit etti. Adli makamlarca tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi. Çalınan malzemeler ise mağdur vatandaşa teslim edildiği belirtildi.

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