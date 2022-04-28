Siirt’te 6 yaşındaki öğrenci kumbarasını yetim çocuklar için açtı

Siirt’te ilkokul öğrencisi Ebrar Meryem Koca(6), kumbarasında biriktirdiği bin 500 lirayı yetim çocuklara bayramlık alınması için bir derneğe bağışladı.

Siirt’te yaşayan 6 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ebrar Meryem Koca, biriktirdiği paraları kumbarası dolunca yetim çocuklar için açma kararı aldı. Bin 500 lira biriktiren Ebrar, Kastamonu’ndan geldiğini ve 3 yıldır yetim çocuklara para biriktirdiğini söyledi. Ebrar, yetim çocuklara bayramlıklar alsınlar diye birikimini derneğe verdiğini ifade etti.

Örnek davranışından dolayı minik çocuğa teşekkür eden dernek görevlisi Habib Yıldız, yaklaşık 3 yıldır dernekte gönüllü olarak çalışmakta olduğunu aktardı. Yıldız, “Meryem kardeşimizin yapmış olduğu iyilikten bahsedeceğim. Bayrama sayılı günler kala toplamış olduğu harçlıklarını yetim kardeşlerimize bayramlık olarak verilmesi için bizlere teslim etti. Rabbim onu yetiştiren anne ve babasından razı olsun. Yapmış olduğu bu güzel davranıştan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah ondan ve ailesinden razı olsun” diye konuştu.

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