Siirt’te yalnız yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te yalnız yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı

İHA

Siirt’te yalnız yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı

Siirt’te yalnız yaşayan yardıma muhtaç 78 yaşındaki vatandaşa Siirt Belediyesi sahip çıktı.
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, kent merkezi Sakarya Mahallesinde vatandaşlara gıda ve et dağıtımı sırasında bir evde yalnız yaşayan vatandaşın evinin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, evin içini çöplerden temizleyerek, dezenfekte etti. Yalnız yaşadığı belirlenen ve yaşlılık maaşı dışında hiçbir geliri olmayan Mehmet Duman adlı vatandaşın evinin onarımı için kolları sıvayan belediye ekipleri evi boyadı, gerekli tadilatlar yapılarak, ev eşyaları yenilendi ve her gün düzenli olarak sıcak yemek götürülerek verilmeye başlandı.
Mağdur vatandaş, yardım için belediye ekiplerine teşekkür ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te 6 yaşındaki öğrenci kumbarasını yetim çocuklar için açtı
YEREL HABERLER Siirt’te 6 yaşındaki öğrenci kumbarasını yetim ...
Siirt’te otomobilden çanta çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Siirt’te otomobilden çanta çalan hırsız tutuklandı
Siirt'te İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Siirt'te İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen ...
Köylüler tarafından yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Köylüler tarafından yaralı bulunan yabani dağ keçisi ...
Siirt’te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şahıstan 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Siirt’te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 ...
Siirt’te kasten öldürme suçundan hükümlü şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te kasten öldürme suçundan hükümlü şahıs ...
Bakan Dönmez, Siirt'te gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Siirt'te gençlerle buluştu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Siirt’te 3 bin 300 varil petrol üretiliyor"
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Siirt’te 3 ...
Bakan Dönmez: 2023´ten sonra yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: 2023´ten sonra yeni Türkiye'yi hep ...
Siirt'te şiddetli yağış sele neden oldu; karayolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Siirt'te şiddetli yağış sele neden oldu; karayolu ...
Siirt’te sel oldu, araçlar mahsur kaldı
YEREL HABERLER Siirt’te sel oldu, araçlar mahsur kaldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Siirt’te
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Siirt’te
Siirt’te şüpheli çocuğun üzerinde yarım kilo toz esrar yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te şüpheli çocuğun üzerinde yarım kilo toz ...
Siirt’te firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te firari hükümlü yakalandı
Siirt’te dereceye giren sporculara ödül
YEREL HABERLER Siirt’te dereceye giren sporculara ödül
Siirt Üniversitesi Rektörü Şındak, devam eden çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Siirt Üniversitesi Rektörü Şındak, devam eden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.