Siirt’te yalnız yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı

Siirt’te yalnız yaşayan yardıma muhtaç 78 yaşındaki vatandaşa Siirt Belediyesi sahip çıktı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, kent merkezi Sakarya Mahallesinde vatandaşlara gıda ve et dağıtımı sırasında bir evde yalnız yaşayan vatandaşın evinin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, evin içini çöplerden temizleyerek, dezenfekte etti. Yalnız yaşadığı belirlenen ve yaşlılık maaşı dışında hiçbir geliri olmayan Mehmet Duman adlı vatandaşın evinin onarımı için kolları sıvayan belediye ekipleri evi boyadı, gerekli tadilatlar yapılarak, ev eşyaları yenilendi ve her gün düzenli olarak sıcak yemek götürülerek verilmeye başlandı.

Mağdur vatandaş, yardım için belediye ekiplerine teşekkür ettiği belirtildi.

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