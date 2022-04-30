Siirt’te belediye otobüsleri bayramda ücretsiz hizmet verecek

Siirt Belediyesi, halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak adına toplu ulaşımda vatandaşları sevindirecek bir karar aldı.
Vatandaşların bayramı, huzurlu şekilde ve sıkıntı yaşamadan geçirmesine yönelik hazırlıklarını tamamlayan Siirt Belediyesi, toplu taşıma hizmetini de bayram boyunca ücretsiz verecek.
Siirt Belediyesi’nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.
Ücretsiz ulaşım,1 Mayıs Pazar günü başlayıp, 4 Mayıs Çarşamba günü sona ereceği duyuruldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.