Liseli kızların kavgası kamerada



Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´te bir lisenin bahçesinde kız öğrencilerin kavgası cep telefonu kamerayla görüntülendi.

Kurtalan ilçesindeki bir lisede dün öğle saatlerinde kız öğrencilerden oluşan iki grup arasında çıkan tartışma, saç saça, baş başa kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgaya bazı öğrenciler müdahale ederek, tarafları ayırmaya çalıştı. Bazı öğrenciler ise kavgayı izledi.

Kavga, öğrenciler tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2022-04-30 12:50:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.