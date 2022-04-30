Liseli kızların kavgası kamerada

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´te bir lisenin bahçesinde kız öğrencilerin kavgası cep telefonu kamerayla görüntülendi.
Kurtalan ilçesindeki bir lisede dün öğle saatlerinde kız öğrencilerden oluşan iki grup arasında çıkan tartışma, saç saça, baş başa kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgaya bazı öğrenciler müdahale ederek, tarafları ayırmaya çalıştı. Bazı öğrenciler ise kavgayı izledi.
Kavga, öğrenciler tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK
2022-04-30 12:50:28
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