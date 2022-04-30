Siirt’te park halindeki bir otomobil yandı

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Siirt’te, park halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Nazlıer Camii Karşısındaki otoparkta bir araç alev alarak yandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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