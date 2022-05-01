Siirt’te araç takla attı, sürücü yara almadan kazayı atlattı

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Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Kaza, Siirt Şirvan karayolunda meydana geldi. 72 DL 711 plakalı araç sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar oluştu.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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