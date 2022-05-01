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Siirt’te bir iş yerini soyan 3 hırsızdan 1’i tutuklandı

İHA

Siirt’te bir iş yerini soyan 3 hırsızdan 1’i tutuklandı

Siirt kent merkezinde bir iş yerinde 35 bin TL değerinde eşya çalan 3 hırsız yakalandı. Adli mercilere çıkarılan 3 şahıstan 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 1416. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinden 15 bin TL değerinde bakır kablo, 1 adet 10 bin TL değerinde bilgisayar, 10 bin TL değerinde 1 adet bisikletin çalınması konusu ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan kamera destekli çalışmalarda konuyu gerçekleştiren şahısların A.E., A.K. ve M.S. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Aynı gün yakalamaları yapılan şüpheli şahıslardan çıkarıldıkları adli mercilerce A.K. ve M.S. mahkemeden serbest bırakılırken, A.E. ise tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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