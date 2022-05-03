Siirt’te 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt’te dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Asayiş ve kaçakçılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı Kilit1 uygulama noktasında durdurulan M.E.D. isimli şahsın, Eskişehir Ağır Ceza İlamat Masasınca, kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesilmiş cezası ile aranıyor olduğu anlaşılmış olup şahıs gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.