Siirt’te 19 yılda 8 adet yeni içme suyu tesisi hizmete alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, son 19 yılda Siirt’te 8 adet yeni içme suyu tesisi kazandırdı.

Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletin hizmetine sundu. Modern sulama projelerinin ülke için son derece önem arz ettiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Siirt’te proje ve planlama safhasında olan Garzan projesi sulaması Garzan ünitesi ile 223 bin 410 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet vereceğini dile getirdi. Yıldız, “Güneydoğu’nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Siirt’te ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 36 adet tesis ile 432 milyon TL yatırım yaptıklarını, Siirt’te inşaat aşamasında 1 adet gölet olup proje ve planlama safhasında is 1 baraj ve 2 adette gölet bulunmaktadır. Taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 23 adet taşkın koruma tesisi ile 24 yerleşim yeri ve 30 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 1 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam etmektedir” dedi.

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