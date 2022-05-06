Siirt’te uyuşturucu madde ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğince, Dumlupınar Mahallesi 410. Sokak üzerinde durdurulan H.S. isimli şahsın yapılan kaba üst yoklamasında, ağırlığı 3.33 gram gelen metamfetamin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.