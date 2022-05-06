Siirt'te şehit köy korucusu mezarı başında anıldı

Siirt merkeze bağlı Sağırsu köyü şehidi Mehmet Sıddık Artun, Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun da katılımıyla mezarı başında anıldı.

Merkeze bağlı Sağırsu köyü şehidi Mehmet Sıddık Artun, şehit oluşunun yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Köy mezarlığında düzenlenen anma töreni, Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Müftü Yardımcısı Muhammed Özdemir tarafından okunan duanın ardından Vali Hacıbektaşoğlu, bütün şehitleri rahmetle, kahraman gazileri de minnetle andıklarını belirtti. Vatan düşmanlarının hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, şehit ve gazilerin vatanın huzuru için, bayrak için canlarını feda etmekten çekinmediklerini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Vatan düşmanları çeşitli oyun ve tuzakları ile hiçbir zaman başarılı olmadılar ve bundan sonra da olamayacaklar. En son FETÖ terör örgütüyle bizi yıkmak istediler ancak başarılı olamadılar, bundan sonra da olamayacaklar” dedi.

Mezarlıktaki anma töreninin ardından köyün taziye evine geçen Vali Hacıbektaşoğlu köylülerle sohbet ederek sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı. Anma töreninin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, köy çocuklarına oyuncak dağıttı.



Olay

Güvenlik korucusu Mehmet Sıddık Artun 6 Mayıs 1994 yılında Sağırsu köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.