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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt TSO'dan 8 Mayıs Anneler Gününde anneleri unutmadı

İHA

Siirt TSO'dan 8 Mayıs Anneler Gününde anneleri unutmadı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), 8 Mayıs Anneler Günü nedeniyle Siirtli kadın girişimcilerle bir araya gelerek günlerini kutladı.
STSO Başkanı Güven Kuzu, bir kafede düzenlenen programda annelerin günlerini kutladı. Başkan Kuzu, toplumların geleceğinin annelere bağlı olduğunu, annelerin her an hatırlanması gerektiğini söyledi. Siirt STSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Meltem Gelgen de anne ve anne adaylarına bir gün değil her zaman değer verilmesi gerektiğini belirterek, tüm annelerin günlerini kutlardı. Gelgen, “Bugün Siirt TSO kadın girişimciler icra kurulunun düzenlenmiş olduğu anneler gününü kutlamak için bir aradayız. Burada hepimiz bir anne, bir anne adayı olarak buradayız. Annelik görevi çok değerli ve kıymetli. Tabi her bir kadın çok değerli ve kıymetli. Biz kurul olarak birer kadın olarak bu değerin bu kıymetin bir gün değil her gün hissedilmesi gerektiğini düşünüyoruz gerekse iş hayatında gerekse evlerimizde. Bu etkinlik o yüzden düzenliyoruz belki birazcık olsun bu değeri hissedebiliriz diye bir arada olmaya çalışıyoruz. Buradan tüm annelerimizin, şehit annelerimizin ve anne adaylarımızın anneler gününü kutluyorum” dedi.
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Kadir Demirhan da insan olarak, toplum olarak annelere çok şey borçlu olduklarını aktardı.
Kutlama programı, kahvaltı ikramıyla sona erdi.

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