Siirt’te 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Siirt’te hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplamda 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs yakalandı. Hükümlünün cezaevine teslim edilmek üzere Batman’a götürüldüğü belirtildi.

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