Siirt’te minik öğrencilere trafik eğitimi

Siirt Belediyesi, çocuklarda trafik bilincinin oluşması amacıyla çocuk trafik eğitim parkında miniklere eğitim verdi.

Eğitimler çerçevesinde kent merkezindeki çeşitli okullarda öğrenim gören öğrencilere eğitim programı düzenlendi. Çocuklara, yaya ve araç trafiği hakkında teorik bilgiler verilip uygulamalar yapıldı.

Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde çocukların trafikte ne yapmaları gerektiği, servis aracına nasıl binileceği, servis içinde, okul giriş ve çıkışlarında nasıl davranılacağı üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları, yaya, sürücü ve yolcu olarak nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin bilgiler verildi. Eğitimlerde emniyet kemerlerinin insan hayatını kurtarmadaki rolü de anlatıldı.

Eğitimler sonunda eğitmenler tarafından çocuklara kırmızı düdük ve trafik dedektifi kimlik kartı verilerek, sürücülerin kurallara uymaması halinde kırmızı düdüklerini çalmaları istendi.

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