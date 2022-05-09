Siirt’te minik öğrencilere trafik eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te minik öğrencilere trafik eğitimi

İHA

Siirt’te minik öğrencilere trafik eğitimi

Siirt Belediyesi, çocuklarda trafik bilincinin oluşması amacıyla çocuk trafik eğitim parkında miniklere eğitim verdi.
Eğitimler çerçevesinde kent merkezindeki çeşitli okullarda öğrenim gören öğrencilere eğitim programı düzenlendi. Çocuklara, yaya ve araç trafiği hakkında teorik bilgiler verilip uygulamalar yapıldı.
Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde çocukların trafikte ne yapmaları gerektiği, servis aracına nasıl binileceği, servis içinde, okul giriş ve çıkışlarında nasıl davranılacağı üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları, yaya, sürücü ve yolcu olarak nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin bilgiler verildi. Eğitimlerde emniyet kemerlerinin insan hayatını kurtarmadaki rolü de anlatıldı.
Eğitimler sonunda eğitmenler tarafından çocuklara kırmızı düdük ve trafik dedektifi kimlik kartı verilerek, sürücülerin kurallara uymaması halinde kırmızı düdüklerini çalmaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu ürünün ülke ekonomisine getirisi 5 milyar TL Siirt’te fıstık bahçelerinde tozlayıcı uyumu çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Bu ürünün ülke ekonomisine getirisi 5 milyar ...
Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Siirt’te uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te uyuşturucu madde ele geçirildi
Siirt’te sel: 30 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Siirt’te sel: 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Siirt’te 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü ...
Siirt TSO'dan 8 Mayıs Anneler Gününde anneleri unutmadı
YEREL HABERLER Siirt TSO'dan 8 Mayıs Anneler Gününde anneleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.