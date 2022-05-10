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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu: "Siirt’te 183 korucumuz şehit, 176'sı gazi olmuştur" Siirt’te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu: "Siirt’te 183 korucumuz şehit, 176'sı gazi olmuştur" Siirt’te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce Siirt'te görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu konuşmasında, "Siirt’te 183 korucumuz şehit olmuş, 176 korucumuz gazi olmuştur" dedi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, güvenlik korucuları tanıtım filminin izlenmesi ile devam etti.
Bölücü terör örgütü PKK'nın ilk silahlı eylemlerinden birini Siirt’in Eruh ilçesinde 1984 yılında gerçekleştirdiğini anımsatan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, kendi amaçları ve hedefleri yüzyıl önce Ermeni komitelerini ve çetelerini kuran sahipleri tarafından kurulduğunu söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, yine onların yarım bıraktığı işi yapmak üzere bu topraklarda zuhur ettirilmiş olup, maalesef millete karşı çolukçocuk demeden, kadınerkek ve yaşlı demeden katliamlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Bölücü terör örgütünün ortaya çıkması ile ilk günden itibaren terör öğütlerine karşı daha genç yaşlarda korucu olup kendini siper eden ve hala mücadelesini kahramanca sürdüren tüm korucularımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu salonlarda oturan kardeşlerimizin çok büyük bir kısmının babaları, dedeleri o zaman gönüllü bir şekilde güvenlik güçlerimiz ile beraber hain terör örgütüne karşı hiç tereddüt etmeden Allah için vatan için mücadele ettiler. Güvenlik korucularımız, profesyonel eğitimleri ve modern teçhizatları ile güvenlik birimlerimizin asli unsuru olarak bugün vatan savunmasında içerde, gerektiğinde sınır ötesinde görevlerini büyük bir şuurla yerine getirmektedirler. Bu mücadelede birçok korucumuz şehit olmuş, birçok korucumuz da gazi olmuştur. Siirt’te 183 korucumuz şehit olmuş, 176 korucumuz gazi olmuştur. Yine 4 gönüllü korucumuz şehit olmuş, 7 gönüllü korucumuz da gazi olmuştur” dedi.
Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen eğitim seminerine İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İller İdaresi Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Güngör, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Baki Olgaç ve güvenlik korucuları katıldı.

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