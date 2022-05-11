Nesli tükenmekte olan ‘Kızıl Şahin’ tedavisinin ardından doğaya salındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nesli tükenmekte olan ‘Kızıl Şahin’ tedavisinin ardından doğaya salındı

İHA

Nesli tükenmekte olan ‘Kızıl Şahin’ tedavisinin ardından doğaya salındı

Siirt’te yaralı ve bitkin halde bulunan Kızıl Şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Limak Alkumru Barajı’nda bahçıvanlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Siirt Üniversitesi Veteriner kliniğinde tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu bölgede doğaya salındı.
Limak Alkumru HES İşletme Müdürü Ahmet Çevik, barajda bahçıvanlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan Kızıl Şahin’in tedavisinin ardından tekrardan doğaya salınmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çevik, “Barajımızda geçen hafta bahçıvan arkadaşlar nesli tükenmekte olan bir Kızıl Şahin’in yaralı olduğunu tespit etmişler ve yakalamışlar. Bizde hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şubesine haber verdik. Sağ olsunlar ilgilendiler ve gelip Kızıl Şahin’i tedavi etmek üzere götürdüler. Bir hafta geçti ve kızıl şahin sağlığına kavuşmuş vaziyette biraz önce salınımını gerçekleştirdik. Bizim barajımızda çeşitli türler var. Bu konu da Kızıl Şahin olsun, Kızıl Atmaca olsun diğer birçok nesli tükenmekte olan hayvan var. Bizde duyarlı olarak bunlara doğada denk geldiğimiz zaman mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz” dedi.

“Avcılar bu kuşlara dikkat etmeli”
Nesli tükenmekte olan Kızıl Şahin, atmaca gibi birçok hayvan türleri olsun özellikle avcıların bu kuşlara dikkat etmeleri ve koruma konusunda çağrıda bulunan Çevik, “Dikkatli davranırsalar daha güzel olur inşallah. Hep birlikte doğayı korumuş oluruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te Mayıs'ta kar yağdı, 10 kişilik aileyi donmaktan ekipler kurtardı 30 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Siirt’te Mayıs'ta kar yağdı, 10 kişilik aileyi ...
Siirt'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Siirt'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını ...
Siirt’te 16 adrese yasa dışı bahis operasyonu
YEREL HABERLER Siirt’te 16 adrese yasa dışı bahis operasyonu
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu: "Siirt’te 183 korucumuz şehit, 176'sı gazi olmuştur" Siirt’te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu: "Siirt’te 183 korucumuz ...
Siirt’te minik öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Siirt’te minik öğrencilere trafik eğitimi
Bu ürünün ülke ekonomisine getirisi 5 milyar TL Siirt’te fıstık bahçelerinde tozlayıcı uyumu çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Bu ürünün ülke ekonomisine getirisi 5 milyar ...
Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.