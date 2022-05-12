Siirt'te 3 bin 500 yıllık tarihi akabe yolunda doğa yürüyüşü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt Belediyesi ‘Gençlik Haftası’ çerçevesinde Milli Park ilan edilen Botan Vadisi'nde 3 bin 500 yıllık tarihi Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü düzenliyor.

Siirt Belediyesi İl Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde Gençlik Haftası çerçevesinde düzenlenecek doğa yürüyüşü 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat10.00’da eski kapalı cezaevi yanında başlayacağı bildirildi

Siirt eski E tipi kapalı cezaevi önünde başlayacak olan yürüyüş, 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nun geçilmesinin ardından, Botan Çayı Ilısu Baraj Gölü kenarında sona ereceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.