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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Belediyesi öğrencileri sporla buluşturuyor

İHA

Siirt Belediyesi öğrencileri sporla buluşturuyor

Siirt Belediyesi, Gezici Spor Etkinliği projesi çerçevesinde kent merkezindeki okullarda gençleri spora özendirmeye, sosyal ve sportif gelişimlerini desteklemeye devam ediyor.
Siirt Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, kurulun Gezici Spor Aracı okulları dolaşarak, öğrencileri çeşitli spor dalları ile buluşturuyor.
Spor Müdürlüğü eğitmenleri eşliğinde okullara kurulan oyun aktiviteleri çocukların neşeli saatler geçirmesine yardımcı oluyor. Okullarda kurulan masa tenisi, badminton, mini golf, hemsball, curling, dart ve okçuluk gibi spor dalları aktiviteleri gibi çocukların değişik spor dallarıyla tanışmalarına yardımcı oluyor. Gezici Spor Etkinliği projesi ile kent merkezinde bulunan tüm okullardaki öğrencilere ulaşılması hedefleniyor.

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