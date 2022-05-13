Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Genel Müdürlüğünce planlanan yıllık çalışmalar çerçevesinde Siirt’in tarihi ahşap kapıları kayıt altına alınıyor.

Siirt Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, her yıl çeşitli illerde halk kültürü alan araştırmaları yapıldığı, elde edilen bilgi ve belgelerin “Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi"ne kazandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, “915 Mayıs 2022 tarihleri arasında bu çalışmalar çerçevesinde Siirt il, ilçe ve köylerinde "Siirt Kapıları" konulu halk kültürü alan araştırması yapmak üzere Folklor Araştırmacıları Ömür Demirel, Esin Bozdoğan, İskân Altın ve Mesut Şirin’den oluşan ekip çalışmalarına devam ediyor. Siirt'te bulunan geleneksel evlere ait kapılar geleneksel halk mimarisinde bulunan Siirt’e ait ahşap kapılar genellikle geometrik, bitkisel desenler, bulunup ritüellere halk kültürü açısından konu olmuştur. Ayrıca türbe, sivil ve dini yapılar üzerine yapılan bu araştırma halk kültürü açısından önemli bir yere sahiptir” denildi.

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