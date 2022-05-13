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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te avcılara eğitim verildi

İHA

Siirt’te avcılara eğitim verildi

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince avcılara bilinçli avlanma eğitim semineri verildi.
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bilinçli avcılar yetiştirmek için eğitimlerin aralıklarla devam edeceği belirtildi. Açıklamada, “4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince "Avcılık Belgesi" alarak avlanmak isteyen kursiyerlere av köpekleri, avda kullanılan yırtıcılar, ilk yardım, av silahlıları ve uygulaması, avcılığın tarihi felsefesi ve özü, av ahlakı, ekoloji ve çevrenin korunması ile av hayvanları başlıkları çerçevesinde eğitim verildi. Eğitimler aralıklarda devam edecektir” denildi.

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