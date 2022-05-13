Siirt'te dolu yağışı fideleri vurdu, ekipler hasar tespit çalışması yaptı

Siirt’te etkili olan dolu yağışı yüzde 85’i domates fidesi olmak üzere önemli miktarda biber ve patlıcan fidesine zarar verdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı teknik personeller bahçelerde hasar tespit çalışması yaptı.

Meydana gelen şiddetli dolu yağışı sebebiyle Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Ulaştı, Gündoğdu ve İkizler köyleri ekili ve dikili alanlarında Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Baykan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağırlıklı olarak sebze fidesi üretimi yapılan 3 köyde oluşan hasar tespit edilerek Tarım ve Orman Bakanlığı’na rapor edileceği belirtildi.

Bağ ve bahçelerde oluşan maddi zararlar, il ve ilçe teknik ekiplerince tespit edildiğini dile getiren Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik olarak çalışmalar yapıldığını söyledi. Demirhan, “Dolu zararının etkili olduğu bu üç köyümüz sebze fidesi üretimi ile bütün bölgede 25 vilayete hitap eden önemli bir üretim merkezidir. Bu köylerimizin yıllık 2530 milyon arasında domates, biber ve patlıcan fidesi üretimi ile bölge ekonomisine önemli katkısı olmaktadır. Yaşanan afetten dolayı yüzde 85’i domates fidesi olmak üzere önemli miktarda biber ve patlıcan fidesi zarar görmüştür. Çiftçilerimize ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

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