Devlet destek verdi, 2 bin 500 kovanla bal üretiyor

Siirt'te devletten aldığı hibe desteğiyle bal üreticiliği yapan Murat Efe, ailece 3 kovanla başladıkları arıcılıkta kısa sürede kovan sayısını 2 bin 500'e çıkardı. Efe’nin hedefi, bal üreticiliğini bölgeye yaymak.

Siirt’te baba mesleği olan arıcılığı ailece devam ettirdiklerini belirten bal üreticisi Murat Efe, devletten aldıkları destekle kovan sayısını 6 bine çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Kaliteli bir bal üreterek dünyaya pazarlamayı hedeflediklerini söyleyen Efe, “90’lı yıllardan beri baba mesleği olan arıcılığa 3 kovanla başladık. Şu an burada bin 500 arılığımız var. İkinci arılığımızda ise bin kovana yakın arılığımız var, toplamda 2 bin 500 kovan. Devletten aldığımız destekle arılığımızı her geçen gün arttırıyoruz. Devletin vermiş olduğu hibe ve ekipmanlar sayesinde her geçen gün arılığımızı çoğaltıyoruz ve bölgeye hitap etmek için çalışıyoruz. Elimizden geldiğince kaliteli bal üretmeye çalışıyoruz. İnşallah bu destekler böyle devam ederse 5 bin ile 6 bin kovana kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Her türlü desteği bize veriyor. Elde etmiş olduğumuz balların 70 derde deva olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır" dedi.

Siirt’te bal üretiminin hem bölgedeki huzur ortamının oluşması hem de devletin vermiş olduğu desteklerle yüzde 80 arttığını dile getiren Siirt İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe ise, elde edilen kaliteli balın ülke ekonomisine önemli bir gelir sağladığını söyledi. Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle her bir kovandan 15 kilogram bal beklediklerini söyleyen Efe, “Geçen sene sıkıntılı bir yıl yaşadık hem arıcılar hem de tarımın tamamı kurak geçti bizim bölgemizde. Ama Allah’a çok şükür bu sene son 15 gündür çok güzel bir yağış aldı hem bölgemiz hem de bütün ülke. İnşallah bu sene güzel bir verim bekliyoruz. Yaylalardan çok güzel haber alıyoruz, doğa çok güzel. İnşallah hem tarım da hem hayvancılıkta hem de arıcılıkta bu sene geçen yıldan daha iyi bir yıl bekliyoruz. Şimdiden üreticilere bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

