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Yağışlar otlak alanlarını arttırdı, peynir fiyatlarının düşmesi bekleniyor Göçebeler yayla yolunda

İHA

Yağışlar otlak alanlarını arttırdı, peynir fiyatlarının düşmesi bekleniyor Göçebeler yayla yolunda

Siirt’ten, Muş ve Bingöl yaylalarına gitmek için yollara düşen göçebelerin zorlu yolculuğu devam ediyor. Bu yıl bol yağış aldığı için otlak alanların çok verimli olması nedeniyle peynir fiyatlarında düşüş yaşanabileceği öğrenildi.
Havaların ısınmasıyla birlikte yaylaya gidecek göçebelerin bir kısmı ulaşırken, bir kısım göçebeler de sürüleriyle yollara düştü. Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek zorlu yolculuk için yollara düştüklerini belirten göçebeler, bir hafta sonra yayla bölgesine ulaşacaklarını söyledi. Eruh bölgesinden gelen göçebeler, SiirtBaykanBitlis karayolunu kullanarak yaylaya ulaşmaya çalışıyor. Sürüyle birlikte yol alan göçebeler, yaylaya kuracakları çadır gibi yüklerini eşeklerle taşırken, göçebelere sürü köpekleri de eşlik etti.
Yıllardır göçebelik yaptığını belirten Bahri Samsur, bu yıl bol yağışlar nedeniyle otlak alanların çok olmasından dolayı peynir fiyatlarının düşeceğini söyledi. Zorlu araziden geçerken günübirlik çadırları kurduklarını, geceyi bulundukları arazide geçirdiklerini ve günün aydınlanmasıyla birlikte yol almaya devam ettiklerini dile getiren Samsur, “Biz Mardin Nusaybin’den geliyoruz Muş’a gideceğiz. Yaylaya çıkacağız. Yaylada 4 ay kalacağız ondan sonra yine Nusaybin tarafına gideceğiz. İlkbahar gibi oradan çıkıyoruz Muş’a kadar gidiyoruz. Peynir fiyatı düşecek yağmurlar bu sene çok yağdı, inşallah peynirin fiyatı da düşecek. Zorlu bir yaşam mücadelesi sürüyoruz. Göçebelik çok zordur tabi mecburuz yapacak bir şey yok işimizdir. Mecbur bu işi yapıyoruz” dedi.

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