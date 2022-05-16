Siirt Belediyesi haşere ile mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Siirt Belediyesi’nin sinek ve zararlı haşere gruplarına karşı rutin olarak sürdürdüğü mücadele çalışmaları havaların ısınmasıyla birlikte hız kazandı.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, belediye sınırları içerisinde yer alan göletler, havuzlar, rögar kapakları, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, fosseptikler, menfezler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar ve çöp konteynerleri gibi yerlerde haşere ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sahadaki ekipler, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı biyosidal ürünlerle organize ettiği ilaçlama planında, il merkezinde 20 personel ve 7 araç ve araç üstü ekipman desteğini kullanarak ilaçlamadaki etki kapasitesini artırıyor.

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