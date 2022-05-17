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Siirt TSO Başkanı Kuzu, TOBB 78. Genel Kurulu’na katıldı

İHA

Siirt TSO Başkanı Kuzu, TOBB 78. Genel Kurulu’na katıldı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Güven Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında düzenlenen TOBB 78. Genel Kurulu Toplantısına online olarak katılım sağladı.
Siirt Ticaret ve Sanayi Odasının da aralarında bulunduğu toplam 365 oda ve borsanın bağlı bulunduğu üst kuruluş olan TOBB 78. Genel Kurulu gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle elektronik ortamda gerçekleştirilen genel kurula Siirt TSO'yu temsilen TOBB Delegesi Oda Başkanı Güven Kuzu, katılım sağladı. TOBB’un tanıtım videosu ile başlayan genel kurul, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun konuşmalarıyla devam etti. Ardından ise gündem maddeleriyle ilgili işari ve elektronik oylamaya geçilerek oy kullanma işlemi yapıldı. Gerçekleştirilen genel kurul, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun kapanış ve değerlendirme konuşmasıyla sona erdi. Siirt TSO Başkanı Kuzu, gerçekleştirilen 78. Genel Kurul sonucunun ülke ve TOBB camiası için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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