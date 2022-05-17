Siirt’te üretilen bu silah nesli tükenmekte olan hayvanların avlanmasını engelleyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te üretilen bu silah nesli tükenmekte olan hayvanların avlanmasını engelleyecek

İHA

Siirt’te üretilen bu silah nesli tükenmekte olan hayvanların avlanmasını engelleyecek

Siirt'te Türk Telekom Fen Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan 56 proje tanıtıldı. Fuarda, öğrencilerin bilinçsiz avcılığı engellemek için bir silah tasarladıkları ve tasarlanan silah ile nesli tükenmekte olan canlıları algılayıp onlara ateş edilmesini engellediği belirtildi. Öğrenciler tarafından tasarlanan silah projesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
Arkadaşı ile bilinçsiz avcılığı önlemek amacıyla böyle bir silah tasarladıklarını dile getiren Türk Telekom Fen Lisesi öğrencisi Muhammet Emre Göztok, yaptıkları silahın nesli tükenmekte olan hayvanları koruyacağını söyledi. Göztok, “Silahımızın donanımsal özelliklerinden bahsedecek olursak burada bir algılama sensörümüz var karşıdaki canlıyı görüyor ve algılama sensörü görüntüyü buraya işliyor. Aynı lens uygulamaları gibi çalışıyor görüntüyü işledikten sonra kodlarımızla oluşturduğumuz düzenek karşıdaki canlının nesli tükenmekte olup, olmadığını anlıyor ve buna göre tetiği kapatıyor ya da vurmaya izin vermiyor” dedi.
Muharrem Yılmaz adlı öğrenci ise, “Bilinçsiz avcılığı engellemek için bir tane silah tasarladık. Tasarlamış olduğumuz silah nesli tükenmekte olan canlıları algılayıp onlara ateş edilmesini engelliyor. Bu sayede nesli tehlikede olan canlıların gelecek nesillere bırakabileceğimiz düşünüyoruz” diye konuştu.
56 başarılı projenin fuarda ilgi gördüğünü ifade eden Türk Telekom Fen Lisesi Okul Müdürü İdris Yolbaş, fuarda en ilgi çekenin nesli tükenmekte olan hayvanların avlanmasını engel olan silah olduğunu belirtti. Yolbaş, “TÜBİTAK projesinde 34 başvuru yaptık. Bir projemiz bölge finallerine kaldı. Türkiye finallerinde bizi temsil edecekler. 14 adet patent başvurumuz oldu, TEKNOFESTE'de 12 adet başvurumuz oldu. Bugünde burada 4006 Bilim Fuarı’nı gerçekleştirmekteyiz. 56 projeyle gerçekleştiriyoruz. En ilgi çeken projelerimizden bir tanesi de bu silah projesi oldu. Buradaki projenin amacı nesli tükenmekte olan hayvanların avlanmasına engel olmaktır. Bu projelerde emeği geçen bütün öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
Fuarın açılışına Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, milli eğitim şube müdürleri, kurum müdürleri, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt TSO Başkanı Kuzu, TOBB 78. Genel Kurulu’na katıldı
YEREL HABERLER Siirt TSO Başkanı Kuzu, TOBB 78. Genel Kurulu’na ...
Siirt’te engelliler 1 günlük temsili askerlik heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Siirt’te engelliler 1 günlük temsili askerlik ...
Siirt Belediyesi haşere ile mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı
YEREL HABERLER Siirt Belediyesi haşere ile mücadele çalışmalarını ...
Yağışlar otlak alanlarını arttırdı, peynir fiyatlarının düşmesi bekleniyor Göçebeler yayla yolunda
YEREL HABERLER Yağışlar otlak alanlarını arttırdı, peynir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.