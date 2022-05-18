Siirt’te aç kalan kurtlar ahıra dadandı

Siirt’in Şirvan ilçesinde aç kalan kurtlar, bir vatandaşın ahırındaki 8 küçükbaş hayvanı telef etti.

Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Tatlıpayam köyünde Abdulcabbar Bedük’e ait ahıra gece yarısı kurt sürüsü saldırdı. Saldırıda 1 koç ve 7 koyun telef oldu. Eşinin koyunlara yem vermeye gittiğini ve hayvanların kurtlar tarafından saldırıya uğradığını fark ettiğini söyleyen sürü sahibi Bedük, “Aç kalan kurtlar yerleşim birimine inerek koyunlarımı telef etti. Mağduruz, yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

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