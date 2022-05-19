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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HAVELSAN Ekspres Siirt’te

İHA

HAVELSAN Ekspres Siirt’te

HAVELSAN'ın hackathon etkinliğini düzenlediği treni "HAVELSAN Ekspres", son durağı Siirt'in Kurtalan ilçesine geldi.
TCDD Taşımacılık AŞ ile HAVELSAN iş birliğinde hackathon etkinliği için Ankara’da yola çıkan HAVELSAN Ekspresi'nin taşıdığı özel yolcular, Malatya ve Diyarbakır'ın ardından Siirt’in Kurtalan ilçesi garında törenle karşılandı. Treni Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, kurum müdürleri ve yöresel kıyafetli öğrenciler karışladı. Trenin Ankara'dan hareket etmesinin ardından başlayan hackathon etkinliği, DiyarbakırKurtalan arasında yapılan sunumlarla sona erdi.
Hackathon etkinliği çerçevesinde Siirt’te bugün ödül töreni düzenlenecek. Üç ayrı kategoride birinci olan ekiplere 15'er bin liralık hediye çeki ve "Demiryolları Özel Ödülü" verilecek. Tren 19 Mayıs günü tekrar Ankara’ya dönüş yapacak. Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun ev sahipliğinde Siirt’in yöresel yemeklerinin ikram edildiği gençler ve HEVALSAN mühendisleri, bugün kentte şehir turu yaparak, Siirt’in tarihi ve kültürel mekanlarını da gezecek.

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