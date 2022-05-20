HAVELSAN mühendis ve Üniversite öğrencileri Akdeniz kanyonlarını aratmayan Botan Vadisini gezdi

HAVELSAN'ın, Kurtalan Ekspres güzergahında ilerleyen treni "HAVELSAN Ekspres"te düzenlediği "hackathon" etkinliği çerçevesinde Siirt'e gelen üniversite öğrencileri ve mühendisler, kentin tarihi ve turistik yerlerini rehber eşliğinde gezdi.

Öğrenci ve mühendislerden oluşan yaklaşık 100 kişi, etkinliğin ödül töreninin ardından şehir merkezinde dolaştı. Kentin önemli lezzetlerinden olan büryan kebabını tadan grup, daha sonra tarihi Ulu Cami'yi ziyaret etti. Ulu Cami müezzini Nezir Obut, Selçuklulardan kalma cami hakkında gruba genel bilgi verdi.

Daha sonra grup Botan Vadisi Milli Parkı sınırlarında yer alan Rasılhacar (Deliklitaş) bölgesinden Botan Çayı manzarasıyla fotoğraf çektiren öğrenci ve mühendisler, doğa harikası manzaraya hayran kaldı.

Akdeniz kanyonlarını aratmayan Botan Vadisi manzaralı Rasıl Hacar’a görmeye gelen grup, 350 metre yükseklikte hatıra fotoğrafı çektirmenin keyfini çıkardı.

Siirt’in eşsiz güzelliklerini görme fırsatını buldukları için çok mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Çağlar Tosun, Siirt’teki doğa harikası güzelliklere hayran kaldıklarını söyledi.

Tosun, “HAVELSAN'ın düzenlediği kodlama yarışmasıyla Türkiye’de birkaç ili gezme fırsatımız oldu. Bunlardan bir tanesi de Siirt. Siirt’in güzelliklerini gezerken şu an da Botan çayındayız. Manzarası ile bizleri büyüledi. Herkesi Siirt’te bekliyorum. Bu güzel manzaranın onların da tadını çıkarmasını tavsiye diyorum” dedi.

Akdeniz kanyonlarını aratmayan manzarayla karşılaştıklarını dile getiren Fatma Gizem Çallı adlı öğrenci, herkesin burayı görmesini istediğini söyledi.

Çallı, “Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisiyim. Biz HAVELSAN hackathon eşliğinde buralara geldik. Siirt’te geldik ve çok güzel kanyonları geziyoruz. Bir sürü gezilerimiz oldu anlatamayacağım, tarif edemeyeceğim yerleri gezdik. Şu ana kadar hackathon hem kültürel anlamda hem kariyer anlamda çok verimli geçti. Eğer başvurmayı düşünen varsa kesinlikle gençlerin katılmasını bu tecrübeyi bu heyecanı yaşamasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

İbrahim Mert Yıldız adlı öğrenci ise, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 4. sınıf Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. HAVELSAN Ekspres’le en son durağı olan Kurtalan’dan Siirt’te geldik. Siirt’i gezdik. bugün botan çayındayız. Delikli Taş’ı ve Siirt’i çok beğendik. Siirt’e herkesin gelmesini temenni ediyoruz. Siirt çok güzel” şeklinde konuştu.

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