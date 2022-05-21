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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, OSB’de yatırımcılarla görüştü

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, OSB’de yatırımcılarla görüştü

Siirt’te üretim ve istihdam olanaklarının artması için kamunun tüm imkânlarını seferber ederek, girişimcilere her türlü desteği veren Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikalarını ziyaret etti. Yatırımcıların sorun, talep ve beklentilerini dinledi. İşletme yetkilileriyle görüşerek, atölyeleri gezen Vali Hacıbektaşooğlu, çalışanlarla sohbet etti.
Teşvik sisteminde sağlanan avantajlı desteklerle Siirt’i tekstil sektöründe cazibeli bir noktaya taşımak için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Organize Sanayi Bölgemizde eğitim, tekstil, inşaat, temizlik ürünleri, gıda ve maden üretimi alanlarında toplamda 28 yatırımcı kuruluşun üretim faaliyetlerinin devam ettiğini, şuan bin 500 kişiye istihdam sağlandığını, Organize Sanayi Bölgemizde inşaat süreçleri devam eden yatırımcı kuruluşlarımızın tamamlanarak, hizmete girmesiyle birlikte 3 bin 500 kişiye istihdam olanağı sağlanacaktır” dedi.

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