Siirt’te 1. yöresel yemek yarışması düzenlenecek

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Siirt Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 25 Mayıs 2022’de ödüllü 'Siirt 1. Yöresel Yemek Yarışması' yapılacağı duyuruldu.

12 bin yıllık tarihi geçmişiyle bu topraklarda yaşayan birçok medeniyetin ve uygarlığın beşiği olan Siirt’te yöresel mutfağı, orijinal, benzersiz kendine has özellikleri bulunan zengin mutfağının tanıtılması amacıyla Siirt Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kızlar Tepesinde ödüllü 'Siirt 1. Yöresel Yemek Yarışması' yapılacağı belirtildi.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin Siirt Kültür ve Turizm Müdürlüğünden katılım formunu doldurmalarının yeterli olacağı bildirildi. Dereceye gireceklere para ödülü verileceği kaydedildi.

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